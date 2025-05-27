Эрдоган выразил надежду на второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент Турции выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что заявление Сергея Лаврова не следует воспринимать легкомысленно.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение российско-украинских переговоров в Стамбуле в июне.

Он отметил, что конфликт на Украине превратился в многослойный кризис, который разворачивается не только между двумя странами, но и с участием глобальных игроков.

Эрдоган также напомнил о недавней поездке руководителя турецкой дипломатии Хакана Фидана в Россию, а также его переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава государства рассказал, что Лавров заявил о желании Москвы провести второй раунд переговоров в Киеве в Стамбуле. Он добавил, что к данному заявлению следует серьезно отнестись.

Помимо этого, Эрдоган сообщил, что инициатива России укрепила надежду на мир. Президент Турции выразил надежду на возобновление стамбульского мирного процесса.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом и будет использовать все дипломатические возможности для урегулирования конфликта.