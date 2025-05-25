Глава МИД Турции рассказал подробности встречи в Кремле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью турецкой газете Milliyet рассказал, как проходила его встреча с президентом России Владимиром Путиным и какие темы поднимались в беседе.

Главной темой беседы с президентом России Владимиром Путиным в Москве стал переговорный процесс по Украине в Стамбуле, рассказал в интервью турецкой газете Milliyet министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Встреча прошла в очень теплой атмосфере – в основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции "Аккую", отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Botaş с "Газпромом". После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их и получил их реакцию, у меня был продуктивный визит-тур"

- Хакан Фидан

Главным итогом встречи Фидан назвал то, что он понял "мысли собеседника", передает РИА Новости.

Чтобы понять, куда мы можем пойти дальше, какие еще есть усилия, которые не были предложены, важно понять мышление сторон, пояснил он.

А поскольку Россия - конечная инстанция, принимающая решения, важно видеть нюансы, чувствительность, и такие контакты с их большой искренностью очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать, сказал глава МИД Турции.

Говоря о долгосрочном прекращении огня на Украине, Фидан назвал его реалистичным, отметив: Турция поделилась рядом формул со сторонами.

"Сейчас мы поедем и встретимся с украинцами (Фидан сегодня начинает свой визит в Киев, он пройдет 29-30 мая). Если сравнивать позиции сторон, то долгосрочное прекращение огня кажется более реалистичным из возможных решений, если им удастся хорошо управлять. Постоянное соглашение требует комплексных усилий. У нас есть некоторые формулы. Мы делимся ими со сторонами"

- Хакан Фидан

В беседе с российским президентом дипломат заверил его, что Турция будет продолжать челночную дипломатию, прилагая искренние усилия для достижения мира. Турция - страна, которая может в одну и ту же неделю отправиться сначала в Россию, а затем на Украину. Это не только очень важный показатель уважения к стране и ее президенту, но и возможность для установления мира в регионе, - отметил глава МИД Турции.

Еще одной важной темой беседы российского лидера и главы МИД Турции стала тема финансирования строительства первой турецкой АЭС "Аккую": все упирается в антироссийские санкции и некоторые проблемы, вытекающие из этого, поведал Фидан, пояснив: Турция - страна-экспортер промышленной продукции, и ей нужна энергия.

"Атомный реактор мощностью почти 4800 мегаватт и 5 гигаватт - один из редких примеров такого рода. Господин Путин также сказал: "У нас есть 22 действующие электростанции за рубежом". "Аккую" - тоже важный для российской стороны проект. Здесь есть определенные условия. Они работают над ним, и мы тоже будем над ним работать"

- Хакан Фидан

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Фидан находился с визитом в Москве 25-27 мая, глава российского государства обсудил с ним украинское урегулирование. Стороны также поговорили о двусторонних отношениях.