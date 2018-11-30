Вестник Кавказа

Эрдоган согласился с решением ЕСПЧ освободить Демирташа

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Суд в Турции в прошлом году приговорил Демирташа почти к трем десяткам лет тюрьмы. ЕСПЧ не согласился с этим решением и постановил освободить его.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить сопредседателя партии прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа.

Он подчеркнул, что власти сделают то, что постановил суд. 

"Что бы ни постановили суды, то и будет исполнено"

– глава турецкого государства

Ранее ЕСПЧ постановил освободить Демирташа. Решение уже вступило в силу.

Напомним, суд в Турции приговорил Демирташа к 28 с половиной годам тюрьмы в мае 2024 года.

