Эрдоган провел разговор с Макроном

Главы Турции и Франции провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопрос признания Палестины и ситуацию в Газе.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Турции позитивно оценил решение Макрона признать Палестину.
"Президент Эрдоган поздравил президента Франции Макрона с решением признать Палестину в качестве государства"
– администрация президента Турции
Главы государств также затронули вопрос гуманитарной ситуации в Газе. Турецкий лидер отметил, что мировое сообщество должно предпринять усилия для оказания помощи гражданскому населению анклава. Эрдоган также выступил за мир в регионе.