Вестник Кавказа

Эрдоган провел разговор с Макроном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Главы Турции и Франции провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопрос признания Палестины и ситуацию в Газе.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Турции позитивно оценил решение Макрона признать Палестину. 

"Президент Эрдоган поздравил президента Франции Макрона с решением признать Палестину в качестве государства"

– администрация президента Турции 

Главы государств также затронули вопрос гуманитарной ситуации в Газе. Турецкий лидер отметил, что мировое сообщество должно предпринять усилия для оказания помощи гражданскому населению анклава. Эрдоган также выступил за мир в регионе.

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