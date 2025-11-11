Вестник Кавказа

Эрдоган подтвердил обнаружение черного ящика разбившегося в Грузии самолета

© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Эрдоган подтвердил сообщения СМИ о том, что на месте крушения самолета в Грузии найден черный ящик.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором подтвердил обнаружение "черного ящика" на месте крушения самолета C-130 турецких ВВС на территории Грузии.

Президент отметил, что было начато его оперативное изучение.

"Мы в сотрудничестве с грузинскими властями сразу же задействовали в поисках наши беспилотные летательные аппараты. В тот же вечер поступила информация о том, что обломки самолета найдены. Территория, где обнаружены обломки, была оцеплена"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он сообщил, что было обнаружено 19 погибших, тело последнего все еще ищут.

Кроме того, Эрдоган выразил благодарность грузинским властям за содействие, а также особо выделил поддержку азербайджанской стороны. Президент заверил, что совместными усилиями все детали произошедшего будут выяснены.

Напомним, что накануне в Грузии разбился турецкий самолет, ранее сообщалось о 18 найденных телах жертв авиакатастрофы.

