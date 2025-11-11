Эрдоган поблагодарил Азербайджан и Грузию за поддержку после крушения турецкого самолета

Президент Турции поблагодарил руководство Азербайджана и Грузии за помощь в проведении поисково-спасательной операции после крушения турецкого самолета С-130.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган еще раз выразил соболезнования семьям погибших на борту С-130 и поблагодарил азербайджанских и грузинских коллег за помощь и поддержку в организации всех поисково-спасательных мероприятий, опубликовав соответствующее сообщение на своей официальной странице.

"Мы тщательно расследуем этот трагический инцидент, глубоко опечаливший наших азербайджанских братьев и грузинских друзей, а также весь наш народ. Правительство Грузии оказывает содействие и помощь на самом высоком уровне в этом процессе. Аналогично, наши азербайджанские братья и сестры оказывают всю необходимую поддержку и помощь"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что случившееся объединило ресурсы трех государств и это поможет проведению тщательного расследования произошедшего.

Эрдоган призвал народ не доверять тем, кто пытается использовать трагический инцидент в "грязных политических целях".

Напомним, что военный турецкий самолет С-130 потерпел крушение в 5 километрах от государственной границы Грузии. Ранее сообщалось о гибели всех находящихся на борту 20 военнослужащих.