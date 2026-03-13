Эрдоган пояснил Рютте свое видение иранского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел важный телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которого стороны обсудили актуальные региональные и глобальные вопросы, а также проблемы, касающиеся НАТО, и, конечно – затянувшийся конфликт в Иране, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган отметил, что процесс, начавшийся с вмешательства в Иране, привел к геостратегическому тупику, и международное сообщество должно активизировать свои усилия, чтобы положить конец этой войне"

- сообщение канцелярии президента Турции

Эрдоган заверил Рютте: Турция со своей стороны прилагает максимальные усилия для мирного урегулирования украинского конфликта, передает РИА Новости.

Турецкий лидер высоко оценил ту поддержку, которую НАТО оказывает ПВО Турции, отметив: эта солидарность еще раз продемонстрировала сдерживающую силу альянса.

Также в беседе Эрдоган отметил: 7-8 июля 2026 года в Анкаре пройдет саммит НАТО, в ходе которого ожидается принятие важных решений, которые сделают альянс более устойчивым и эффективным.