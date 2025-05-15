Эрдоган оценил роль Ильхама Алиева в мире на Южном Кавказе

Глава турецкого государства считает, что его азербайджанский коллега станет тем, кто принесет мир на Южный Кавказ. Он добавил, что мир между Баку и Ереваном будет способствовать стабильности в регионе и во всем тюркском мире.

Мир между Азербайджаном и Арменией будет способствовать стабильности на Южном Кавказе и во всем тюркском мире. Такое заявление сделал 21 мая президент Турции, выступая на неформальном саммите Совета глав государств Организации тюркского сотрудничества в Будапеште.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что его азербайджанский коллега Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принесет мир в регион.

"Я уверен, что мой брат Ильхам Алиев принесет мир в регион"

– турецкий лидер

Эрдоган добавил, что согласование текста соглашения о мире между Баку и Ереваном – важный шаг в данном направлении.

Напомним, неформальный саммит глав государств ОТГ проходит сегодня в столице Венгрии.