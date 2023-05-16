Эрдоган оценил первый тур выборов президента Турции

Опубликовано: 21:44, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Действующий президент Турции оценил ход первого тура президентских выборов, состоявшихся 14 мая. Также он поделился планами по подготовке ко второму туру выборов главы государства, который намечен на 28 мая.

Первый тур выборов президента Турции прошел в демократических условиях при рекордной явке, которая составила около 90%.

"Благодарю всех наших граждан за участие в выборах, которые прошли в демократических условиях и при рекордной явке - до 90%"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее действующий президент Турции отметил, что начал подготовку ко второму туру голосования. Также Эрдоган отметил, что митинги проводить не планирует.