Выборы в Турции: кто победит во втором туре?

© Фото: Сайт президента Турции, соцсети Кылычдароглу

Президентские выборы в Турции не завершились - никто не набрал более 50% голосов. Победителю первого тура Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило буквально половины процента. Второй тур назначен на 28 мая. Именно в этот день решится, кто победит на выборах в Турции и станет президентом страны.

Выборы президента Турции продолжаются: ни Реджеп Тайип Эрдоган, ни Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать более 50% голосов - а именно столько было необходимо для победы. Впервые в истории Турции был назначен второй тур выборов главы государства.

Когда второй тур выборов Турции?

Второй тур, как и предполагалось изначально, пройдет 28 мая. Официальное решение было принято накануне Высшим избирательным советом (ЦИК), о нем сообщил глава ведомства Ахмет Йенер.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сегодня утром сообщил, что уже начал подготовку ко второму туру. Турецкий лидер настроен одержать еще более крупную, чем 14 мая, победу.

Сайт президента Турции

Первый тур: итоги

В первом туре выборов Эрдоган, действительно, серьезно обошел кандидата от объединенной оппозиции. Действующий глава государства получил 49,51% голосов избирателей, а Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

Однако разрыв между основными соперниками практически равен результату третьего кандидата - выбывшего из гонки Синана Огана, который набрал 5,17% голосов.

Накануне Оган уже рассказал, что готов поддержать Эрдогана или Кылычдароглу, если они согласятся на определенные условия, причем это согласие будет оформлено в виде письменного соглашения, которое затем предадут огласке.

Политик намерен потребовать:

закрепления в конституции положений, гарантирующих светский характер государства,

активной антитеррористической борьбы,

возвращения беженцев в родные страны, в том числе в Сирию.

Комментариев от кандидатов по поводу предложения Огана пока не поступало.

Кто победит - Эрдоган или Кылычдароглу?

Прогноз по второму туру выборов "Вестнику Кавказа" дал эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов.

По его словам, шансы на победу выше у Реджепа Тайипа Эрдогана. Прежде всего, избиратели, которые голосовали за Синана Огана, придерживающегося довольно праворадикальных взглядов, по своим воззрениям ближе к действующему президенту и отдадут голоса, скорее, ему. Хотя, конечно, сыграет роль и то, что скажет сам Оган, уточнил Наумов.

Он также напомнил, что результат Кылычдароглу оказался хуже ожидаемого, и теперь, чтобы хотя бы сравняться с Эрдоганом, оппозиционеру надо будет приложить серьезные усилия.

Наумов добавил, что результаты первого тура показали правильность выбранной Эрдоганом стратегии. Даже страшное февральское землетрясение не сказалось на них в той мере, в какой ожидали его противники.

Сайт президента Турции. Эрдоган в зоне землетрясения в Килисе, 9 февраля 2023 года

"Думаю, что Эрдоган закрепит свое преимущество во втором туре, потому что он выбрал правильную стратегию, и в итоге в очередной раз станет президентом Турции"

— Алексей Наумов

Эрдоган или Кылычдароглу - кто лучше для России?

Говоря о том, кто из кандидатов был бы более выгоден для России, политолог напомнил, что российско-турецкие отношения построены на основе экономической и взаимной выгоды, именно поэтому, независимо от результата выборов, они останутся на хорошем уровне.

Наумов уточнил, что в первую очередь это касается экономических отношений, которые ведутся по множеству направлений, включая:

параллельный импорт,

туризм,

авиаперелеты через Стамбул,

строительство.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этой области никаких изменений не будет, независимо от того, кого выберет народ Турции, указал эксперт.

Другое дело - политическое взаимодействие - здесь России более близок Эрдоган, как независимый, суверенный лидер, который готов действовать в интересах Турции вопреки воле США и ЕС.

"А про Кемаля Кылычдароглу мы такого сказать не можем. В действии мы его не видели, но выглядит он как кандидат, более готовый идти на уступки и взаимодействие с Западом, учитывая его заявленный курс на евроинтеграцию и гармонизацию этих отношений. Поэтому для России более удобным, предсказуемым и надежным партнером был бы Реджеп Тайип Эрдоган"

— Алексей Наумов