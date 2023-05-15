Выборы в Турции: Оган назвал условия для поддержки других кандидатов

Опубликовано: 23:37, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт Синана Огана

Выбывший из выборной гонки кандидат в президенты Синан Оган рассказал, на каких условиях готов оказать поддержку прошедшим во второй тур Эрдогану и Кылычдароглу. Она может оказаться решающей.

Кандидат в президенты Турции, набравший меньше всего голосов Синан Оган назвал предварительные условия, выполнение которых необходимо для получения кем-либо из двух прошедших во второй тур кандидатов поддержки от него. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Политик, чей результат в первом туре составил 5,17%, заявил, что если Реджеп Тайип Эрдоган или Кемаль Кылычдароглу согласятся на эти условия, то им придется подписать соглашение, которое будет затем полностью предано огласке.

Взамен кандидату обещана поддержка выдвинувшего Огана альянса АТА.

Вот условия, на которых настаивает политик:

закрепленные в конституции гарантии светскости государства,

борьба с терроризмом,

возвращение беженцев, в том числе сирийских, домой.