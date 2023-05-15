Кылычдароглу рассчитывает получить голоса Огана

Опубликовано: 12:08, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голоса выбывшего из президентской гонки оппозиционера Синана Огана (5,2%) могут быть отданы ближайшему конкуренту действующего президента страны. Однако их может не хватить для победы во втором туре.

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу может получить часть голосов выбывшего из президентской гонки Синана Огана (5,2%). Однако этого может не хватить для победы во втором туре.

Об этом сообщил источник в основной оппозиционной "Народно-республиканской партии".

"Сначала в партиях проведут анализ итогов голосования, проведут заседания. Оган попытается сориентировать свою аудиторию в соответствии с тем, что будет решено на этих заседаниях. Сейчас в Турции начинается чисто популистский процесс. Но очевидно, что Оган не сможет направить весь свой электорат Кылычдароглу"

– собеседник ТАСС

Ранее сообщалось, что менее 1% не хватило действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы одержать победу в первом туре.