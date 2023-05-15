Турция проголосовала за второй тур президентских выборов

ЦИК Турции повел итоги состоявшихся 14 мая выборов - граждане выбирали президента и состав парламента. Избрать главу государства одним туром не удалось.
Эрдоган и Кылычдароглу
Менее 1% не хватило действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы одержать победу в первом туре. По данным турецкого ЦИК, его поддержали 49,4% избирателей. Его основной соперник - оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 44,96% голосов.
Таким образом, ни один кандидат не заручился поддержкой 50% избирателей, значит 28 мая в Турции будет проведен второй тур президентских выборов, по итогам которого страна узнает имя своего президента.
Парламент Турции
Лидером на выборах в парламент стал "Республиканский альянс", он получает более половины мест в парламенте - 321 кресло. В альянс входят "Партия справедливости и развития" Эрдогана, "Партия националистического движения", "Новая партия благоденствия" и "Партия великого пути", последняя, несмотря на принадлежность к лидирующему альянсу, не получила ни одного места в парламенте.
Турецкая оппозиция в парламенте заполучила 213 мест, столько собрал "Народный альянс", включающий "Народно-республиканская партию" Кылычдароглу, "Хорошую партию" и несколько других.
Альянс "Труда и свободы" получает 66 кресел в парламенте, в ее составе Левая партия "зеленых" с прокурдскими кандидатами и "Рабочая партия Турции".
Другие итоги
Явка на выборы стала рекордной, участие в голосовании приняли 88,84% избирателей. Отметим, что из 53,9 млн бюллетеней 1 млн был признан недействительным.
Кандидат в президенты от правого блока "Альянс "АТА" Синан Оган заручился поддержкой 5,22% избирателей, сам альянс не прошел в парламент.
Мухаррем Индже, ранее отказавшийся от гонки, стал обладателем 0,43% голосов, которые ЦИК страны посчитал за действительные.