Турция проголосовала за второй тур президентских выборов

Опубликовано: 9:45, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции подвели итоги голосования, состоявшегося 14 мая: в президентской гонке состоится второй тур. Эрдогану получил 49,4% голосов, оппозиционер Кылычдароглу - менее 45%. Турция узнает имя своего президента 28 мая, после второго тура выборов.

ЦИК Турции повел итоги состоявшихся 14 мая выборов - граждане выбирали президента и состав парламента. Избрать главу государства одним туром не удалось.

Эрдоган и Кылычдароглу

Менее 1% не хватило действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы одержать победу в первом туре. По данным турецкого ЦИК, его поддержали 49,4% избирателей. Его основной соперник - оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 44,96% голосов.

Таким образом, ни один кандидат не заручился поддержкой 50% избирателей, значит 28 мая в Турции будет проведен второй тур президентских выборов, по итогам которого страна узнает имя своего президента.

Парламент Турции

Лидером на выборах в парламент стал "Республиканский альянс", он получает более половины мест в парламенте - 321 кресло. В альянс входят "Партия справедливости и развития" Эрдогана, "Партия националистического движения", "Новая партия благоденствия" и "Партия великого пути", последняя, несмотря на принадлежность к лидирующему альянсу, не получила ни одного места в парламенте.

Турецкая оппозиция в парламенте заполучила 213 мест, столько собрал "Народный альянс", включающий "Народно-республиканская партию" Кылычдароглу, "Хорошую партию" и несколько других.

Альянс "Труда и свободы" получает 66 кресел в парламенте, в ее составе Левая партия "зеленых" с прокурдскими кандидатами и "Рабочая партия Турции".

Другие итоги

Явка на выборы стала рекордной, участие в голосовании приняли 88,84% избирателей. Отметим, что из 53,9 млн бюллетеней 1 млн был признан недействительным.

Кандидат в президенты от правого блока "Альянс "АТА" Синан Оган заручился поддержкой 5,22% избирателей, сам альянс не прошел в парламент.

Мухаррем Индже, ранее отказавшийся от гонки, стал обладателем 0,43% голосов, которые ЦИК страны посчитал за действительные.