Опубликовано: 6:35, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки 99,86% урн набрал 49,34% голосов. На выборах в парламент победил возглавляемый партией Эрдогана «Республиканский альянс», набравший более 49% голосов. Он может претендовать на 322 места в парламенте.

Разрыв между действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на состоявшихся накануне президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн уменьшился до 4,35 п.п., при явке на выборы в 85,6%.

Нынешний глава Турции набирает 49,34% голосов, а его конкурент – 44,99%. Идущий третьим кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган получил 5,23%.

Ранее сообщалось, что согласно итогам обработки 99,2% урн разрыв между ведущими кандидатами составлял немногим менее 4,5 п.п. Для победы в первом туре кандидат должен получить 50% плюс один голос, в противном случае 28 мая состоится второй тур.

Парламентские выборы

После подсчетов 99,55% голосов на парламентских выборах в Турции победил «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, набрав 49,3%, или порядка 322 из 600 мест в парламенте.

Оппозиционный Народный альянс во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу заработав 35,19%, занимает 212 мест.

Отдельно ПСР пока может претендовать на 266 мест, а НРП – на 168. Входящие в «Республиканский альянс» Партия националистического движения и Новая партия благоденствия получают 51 и 5 мест соответственно.

Эрдоган прокомментировал предварительные итоги выборов

Комментируя предварительные итоги состоявшихся президентских выборов, Эрдоган заявил о том, что голосование 14 мая стало одним из самых рекордных по показателям явки в истории выборных процессов в Турции.

Кроме того, действующий глава турецкого государства заявил о том, что «если народ сделал выбор в пользу второго тура [президентских] выборов, то мы готовы принять и это решение».

«В течение всей политической карьеры, мы проявляли уважение к воле народа. Уважаем позицию избирателей на текущих выборах и всех последующих»

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он отметил, что выборы в парламент Турции, даже при нынешнем раскладе сил, говорят о наличии большинства у «Союза народа».