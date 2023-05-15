На выборах в Турции посчитали более 95% бюллетеней

Опубликовано: 1:17, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подсчет голосов приближается к завершению в Турции. По данным СМИ, осталось обработать около 4% урн. Результат Эрдогана по-прежнему немного не достигает 50%.

На выборах президента Турции подсчитаны бюллетени из почти 96% урн.

Как сообщает Anadolu, по итогам обработки 95,09% бюллетеней результат действующего главы государства остается ниже планки в 50%, необходимой для победы в первом туре. Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,52% голосов.

Его главный конкурент, выдвинутый объединенной оппозицией Кемаль Кылычдароглу, пока заручился поддержкой 44,76% избирателей.

У Синана Огана - 5,28% голосов.

Парламентские выборы

По голосованию за депутатов парламента обработано 93,21% урн.

Правящий Народный альянс набирает 49,67%.

У самого крупного оппозиционного альянса - Национального альянса - 34,98%.

Альянс труда и свободы получает 10,15%.