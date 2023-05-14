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Эрдоган набирает менее 50% голосов

Эрдоган набирает менее 50% голосов
© Фото: Сайт президента Турции
На выборах в Турции подсчитаны почти 90% бюллетеней. Реджеп Тайип Эрдоган набирает менее 50% голосов.

Действующий президент Турции, по последним данным, набирает немногим менее 50% голосов, сообщает Anadolu.

По информации агентства, обработаны 89,24% урн. За Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,94% избирателей.

Его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 44,30% голосов.

У Синана Огана - 5,3%.

Напомним, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то президент Турции определится во втором туре, который состоится 28 мая.

 

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