Опубликовано: 23:08, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

На выборах в Турции подсчитаны почти 90% бюллетеней. Реджеп Тайип Эрдоган набирает менее 50% голосов.

Действующий президент Турции, по последним данным, набирает немногим менее 50% голосов, сообщает Anadolu.

По информации агентства, обработаны 89,24% урн. За Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,94% избирателей.

Его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу набирает 44,30% голосов.

У Синана Огана - 5,3%.

Напомним, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то президент Турции определится во втором туре, который состоится 28 мая.