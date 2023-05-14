Выборы президента и парламента завершились в Турции

Опубликовано: 17:02, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

В Турции перестали работать открывшиеся в 8 утра избирательные участки. Выборы прошли прозрачно и без серьезных инцидентов. Предварительные результаты ЦИК страны обещает озвучить уже сегодня.

Избирательные участки закрылись на всеобщих выборах в Турции. Голосование за президента и депутатов парламента завершено, начался подсчет голосов.

Выборы стартовали сегодня в 8.00 по местному времени (совпадает с московским), прийти и отдать свой голос можно было до 17.00.

Глава Высшего избирательного совета Турции назвал сроки оглашения предварительных результатов. По словам Ахмета Йенера, это будет сделано уже сегодня.

Явка

Судя по сообщениям СМИ, явка была высокой. Как передает РИА Новости из Стамбула, на некоторых участках к концу голосования собрались очереди, а урны были заполнены практически битком, так что новые бюллетени в них уже не помещались. Однако дополнительных ящиков процедура не предусматривает, поэтому тем, кто голосовал последними, пришлось выходить из положения, утрамбовывая бюллетени.

Как прошли выборы в Турции

Выборы протекали без каких-либо серьезных проблем. По данным СМИ, в разных уголках страны произошли три драки, две на почве политических разногласий, одна - из-за пробки на подъезде к участку. Никто серьезно не пострадал.

Кроме того, на избирательных участках скоропостижно, из-за проблем с сердцем, умерли три человека. Двое - пожилые избиратель и избирательница, третий - член избиркома от правящей ПСР. Очевидцы и позже врачи не смогли спасти их.

Эрдоган о выборах

Действующий глава государства заявил, что, по данным МВД, проблем и ЧП в процессе голосования не зарегистрировано.

Он также выразил надежду, что эти выборы помогут развитию демократии в стране.

"Надеюсь на хорошее будущее по итогам завершения подсчета голосов"

— Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что официальный представитель ПСР Омер Челик назвал ход выборов "очень прозрачным".