Опубликовано: 15:59, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая, кандидаты на пост главы государства не сумели набрать нужны процент голосов избирателей.

Президент Турции определится по итогам второго тура выборов, который запланирован на 28 мая, сообщил руководитель Высшей избирательной комиссии этой страны Ахмет Йенер.

"Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50% голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции"

- Ахмед Йенер

Выборы в Турции 2023

По данным Комиссии на 15:15 мск, действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах с результатом 49,51% после обработки голосов. Его главный оппонент, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,88% избирателей. Другой участник президентской гонки Синан Оган получил 5,17% голосов.

На данный момент подсчет голосов завершен в самой Турции, при этом за рубежом обработка продолжается.