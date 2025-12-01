Эрдоган обсудил украинскую нормализацию и Южный Кавказ с Макроном

Лидер Турции Эрдоган провел телефонный разговор с главой Франции Макроном. Стороны обсудили пути решения украинского кризиса, а также ситуацию на Южном Кавказе и в секторе Газа.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор по телефону с президентов Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор был инициирован Парижем, информирует Управление коммуникации Турции.

Главы государств обсудили вопросы отношений Анкары и Парижа, украинское урегулирование, а также ситуацию на Южном Кавказе и в секторе Газа.

"В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, украинский кризис, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация на [Южном] Кавказе, в секторе Газа и Сирии"

– Управление коммуникации Турции

Эрдоган рассказал французскому коллеге об усилиях Анкары по украинской нормализации, отметив готовность Турции к возобновлению Стамбульского формата переговоров.

Лидер Турции также подчеркнул важность развития контактов Анкары и Парижа.