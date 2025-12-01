Вестник Кавказа

Эрдоган обсудил украинскую нормализацию и Южный Кавказ с Макроном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган провел телефонный разговор с главой Франции Макроном. Стороны обсудили пути решения украинского кризиса, а также ситуацию на Южном Кавказе и в секторе Газа.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор по телефону с президентов Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор был инициирован Парижем, информирует Управление коммуникации Турции. 

Главы государств обсудили вопросы отношений Анкары и Парижа, украинское урегулирование, а также ситуацию на Южном Кавказе и в секторе Газа. 

"В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, украинский кризис, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация на [Южном] Кавказе, в секторе Газа и Сирии"

– Управление коммуникации Турции 

Эрдоган рассказал французскому коллеге об усилиях Анкары по украинской нормализации, отметив готовность Турции к возобновлению Стамбульского формата переговоров. 

Лидер Турции также подчеркнул важность развития контактов Анкары и Парижа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.