Иран и Турция намерены сотрудничать ради мира в регионе – Аракчи

Глава МИД Ирана подвел кратко итоги визита в Тегеран делегации Турции, возглавляемой министром иностранных дел. Он отметил, что обе стороны подтвердили настрой на тесное сотрудничество, направленное на обеспечение мира во всем регионе.

Иран и Турция, будучи крупнейшими региональными державами, нацелены на тесное сотрудничество для содействия устойчивому миру, стабильности и развитию во всем регионе. Такое заявление сделал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи после визита в Тегеран его турецкого коллеги Хакана Фидана.

Он подчеркнул, что в абсолютно теплой и конструктивной атмосфере стороны поговорили о развитии двусторонних отношений и подтвердили твердую решимость лидеров двух стран углублять взаимодействие в экономике, энергетике, торговле, культуре и безопасности.

Аракчи поведал, что обе стороны выразили глубокую обеспокоенность ситуациями в секторе Газе, Сирии и Ливане.