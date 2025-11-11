Эр-Рияд готов помочь Вашингтону и Тегерану заключить ядерную сделку

Наследный принц Саудовской Аравии сообщил о готовности Ирана договориться с США по ядерному вопросу. Он подчеркнул, что Эр-Рияд готов помочь сторонам заключить сделку.

Саудовская Аравия готова посодействовать подписанию ядерной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд на встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд сделает все возможное, чтобы помочь США и Исламской Республике достичь соглашения.

"Кстати, Иран действительно хочет заключить сделку. Я могу сказать, что, по-моему, они очень хотят заключить сделку"

– Мухаммед бин Салман