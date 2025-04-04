"Электросети Армении" будут национализированы

Уже 1 июля парламент Армении соберется на внеочередное заседание, в ходе которого будет принято решение об огосударствлении "Электросетей Армении", завил сегодня на на заседании правительства Никол Пашинян.

Партия власти готовит правовую почву, чтобы изъять у бизнесмена Самвела Карапетяна его энергоснабжающую компанию "Электросети Армении" (ЭСА).

Проект огосударствления компании уже готов, ранее он обсуждался с правлением партии "Гражданский договор", а затем в парламенте и правительстве. Решение по нему будет принято на внеочередном заседании парламента, которое пройдет 1 июля, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

"Недавно на открытии торгового центра Homplex Hyper Mall во время презентации выключился свет. Вариантов два - или саботаж, или сеть технически не в состоянии обслужить новых абонентов. Вывод один – нужно перейти к процессу, и провести его поэтапно, но быстро"

- Никол Пашинян

Согласно проекту, определенный пакет акций компании будет выставлен на биржевые торги, купить их сможет любой желающий.

Напомним, ранее мы писали о том, что около месяца назад премьер поручил разобраться в ситуации с "Электрическими сетями Армении", владельцем которых является "Ташир". Пашинян обвинил "Электросети" в создании энергетического кризиса в Армении с целью генерации общественного недовольства, а после задержания Карапетяна поднял вопрос о национализации "Электрических сетей Армении".