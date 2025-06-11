Чем Николу Пашиняну помешал Самвел Карапетян?

Минувшей ночью армянские силовики задержали российского предпринимателя, владельца крупнейшей девелоперской группы компаний "Ташир Групп" Самвела Карапетяна и его брата Карена.

Минувшей ночью полицейскими в Ереване были задержаны российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир", владелец "Электрических сетей Армении" Самвел Карапетян и его брат Карен Карапетян - в районе трех ночи вышли из дома вместе с двумя силовиками, которые пришли за ними, и сели в полицейскую машину, которая увезла их в Следственный комитет.

"Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались", - заявил Карапетян перед тем, как сесть в машину.

Сторонники бизнесмена, собравшиеся в знак поддержки у его дома на фоне опасений, что бизнесмена задержат силовики, направились к месту, куда увезли братьев Карапетян.

Вскоре после этого сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна, задержав на территории его резиденции еще 45 человек.

Как полагают его сторонники, мотивом для задержания бизнесмена стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), против которой ополчился премьер-министр страны Никол Пашинян. В своем выступлении бизнесмен подчеркнул: "небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ". Вслед за этим премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, в которых пригрозил "приструнить распутных священнослужителей" и их "распутных благотворителей".

С заявлением с поддержкой предпринимателя выступил бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян, который отметил, что Самвел Карапетян, пользующийся большим авторитетом не только в Армении, но и за ее пределами, содействующий развитию Армении и всегда помогавший своему народу в трудные минуты, не мог остаться равнодушным к действиям, совершаемым в отношении Армянской апостольской церкви.

"Все, что сегодня происходит в отношении Самвела Карапетяна и его семьи, позорно, недопустимо и бесчестно для всех, но в первую очередь для нашей страны"

- Карен Карапетян

На ситуацию уже отреагировал МИД РФ, заявив, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг бизнесмена Карапетяна.

Также Первопрестольный Эчмиадзин призвал власти прекратить его преследование.

В защиту мецената выступили и верующие ААЦ в России, потребовавшие от властей Армении прекратить произвол в отношении Карапетяна, говорится в заявлении Российской и Ново-Нахичеванской епархии.

"Мы, российские армяне, чада Российской и Ново-Нахичеванской епархии, с возмущением узнали о новом акте мстительности со стороны властей Армении. С каких пор проявление верности национальным святыням и поддержка деятельности Армянской Апостольской Церкви считается преступлением?"

- заявление

Сам же Никол Пашинян считает, что бизнесмен Самвел Карапетян своим вчерашним заявлением в защиту Церкви "угрожал Армении", отметив, что не позволит никому говорить в адрес страны и государства таким тоном.

Пашиняну не понравилась фраза Карапетяна о том, что "если не удастся политическим деятелям, то мы по своей части будем во всем этом участвовать". Премьер расценивает это как угрозу власти и народу Армении, и такие попытки "будут решительно пресекаться", чтобы ни у кого не возникало даже мысли о том, что государство слабо.

Также Пашинян убежден, что это заявление Карапетяна не имело никакого отношения к Церкви, а "активизировался" он после того, как около месяца назад премьер поручил разобраться в ситуации с "Электрическими сетями Армении", владельцем которых является "Ташир". Пашинян обвинил "Электросети" в создании энергетического кризиса в Армении с целью генерации общественного недовольства

В своем аккаунте в одной из соцсетей армянский премьер пошел еще дальше, что называется, "положив глаз" на "Электрические сети Армении" и подняв вопрос о их национализации.

"То есть, эти люди даже не считают "Электрические сети" своей собственностью и наплевали на это стратегически важное предприятие, на его потребителей и сотрудников. А если ЭС не их, то чьи же? Потребителей и работников. То есть - народа, ведь весь народ либо является потребителем, либо работает там"

- Никол Пашинян

В своем посте Пашинян заявил, что "пришло время" национализировать ЗАО "Электрические сети Армении" – частное предприятие, принадлежащее президенту группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну.

Пашинян против всех

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров объяснил уголовное дело против Самвела Карапетяна предвыборными задачами Никола Пашиняна. "Пашиняну сейчас требуется максимально ослабить оппозицию, отрезать ее от любой поддержки, чтобы на парламентских выборах 7 июня правящей партии "Гражданский договор" было обеспечено как можно больше депутатских мандатов. В теории, голоса граждан можно завоевывать собственной позитивной программой, демонстрацией успехов во внутренней и внешней политике, однако тут "Гражданскому договору" и лично Пашиняну предложить людям почти нечего: турецкая граница все еще закрыта, мирный договор с Азербайджаном не подписан, евроатлантическая интеграция поставлена на паузу в самом начале, а предъявлять в качестве достижения сохранение отношений с Россией и ЕАЭС нелепо – это заслуга Москвы и ее мягкого подхода к собравшемуся переезжать на Запад союзнику. Поэтому на практике армянский премьер выбрал тактику зачистки политического поля", - прежде всего сказал он.

"Если на католикоса Гарегина II армянский премьер-министр организовал атаку, чтобы Армянская Апостольская Церковь не агитировала в храмах голосовать против "Гражданского договора" и за националистов из блоков "Армения" и "Честь имею", то уголовное дело против Самвела Карапетяна Пашинян распорядился завести, чтобы ударить по финансированию предвыборной кампании оппозиции. Российская община армянской диаспоры тесно связана с предыдущими властями Армении, с карабахским кланом Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а с Николом Пашиняном, напротив, связей не имеет, он для нее чужой. Поэтому нынешнему армянскому лидеру вполне естественно ожидать, что российская община диаспоры постарается помочь оппозиционным блокам вернуться во власть на парламентских выборах 2026 года. Ее политически и медийно активным представителям и лоббистам уже запрещен въезд в Армению. Теперь настал черед потенциальных спонсоров оппозиции, среди которых Самвел Карапетян – цель номер один", - продолжил Андрей Петров.

"Стоит отметить, что раньше главной угрозой власти Никола Пашиняна в российской общине армянской диаспоры был Рубен Варданян, допускавший после проникновения в тогда еще существовавший очаг сепаратизма в Ханкенди, что в какой-то перспективе ему будет предложена должность премьер-министра Армении. Не исключено, что Ереван оказал Варданяну содействие в размещении в Ханкенди, понимая, насколько негативную реакцию это вызовет в Баку, в расчете, что это не только ускорит окончательное закрытие сепаратистского проекта на территории Азербайджана, но и лишит миллиардера возможности бороться за власть в Армении. В итоге так и получилось – из-за возобновления Варданяном незаконной разработки месторождений в Карабахе и контрабанды азербайджанских ресурсов сначала был установлен контроль за въездом из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге, а затем ликвидирован очаг сепаратизма в Ханкенди (заметьте – при политической поддержке Пашиняна). Рубен Варданян был арестован вместе с сепаратистскими главарями", - напомнил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Никол Пашинян даже не скрывает, что ведет борьбу против поддерживающих оппозицию влиятельных лиц – он сам же прямо заявил, что месяц назад велел провести проверку "Электрических сетей Армении", почти синхронно с началом нападок на католикоса Гарегина II. Столь же прямо он теперь заявляет, что заберет у Карапетяна эту компанию, а слова миллиардера о поддержке церкви в конфликте между премьер-министров и католикосом только упрощают Пашиняну задачу. Выясняется, что уголовное дело заведено не по каким-то нарушениям в работе ЭСА (как, возможно, планировалось изначально), а по политической статье, за призывы к свержению власти. Как и священнослужителя Гарегина II, Никол Пашинян выманил бизнесмена Самвела Карапетяна в публичное политическое поле, где премьер-министр сильнее по полномочиям и возможностям, и теперь будет нейтрализовать через подконтрольный властям уголовный суд", - сообщил он.

По оценке эксперта, Армению ожидают бурные и труднопредсказуемые общественно-политические события. "Мы наблюдаем сейчас испытание власти Никола Пашиняна на прочность, причем им самим устроенное. С одной стороны, он атакует один из столпов армянской идентичности – церковь (Пашинян утверждает, что хочет только изгнать из церкви нечестивцев, но его слова оскорбляют всю ААЦ, а следовательно, и очень большее число верующих). С другой стороны, он нападает на богатейших представителей диаспоры, которых неизбежно будут защищать их бизнес-партнеры и подчиненные. Церковь в этой борьбе будет противопоставлять полномочиям премьер-министра свое влияние на паству, а бизнес – финансовые возможности. Ситуация усложняется для Пашиняна еще и тем, что Самвел Карапетян – российский гражданин, а значит, Москва будет требовать как минимум его освобождения для возвращения в РФ. На стороне Пашиняна государственная машина Армении, но хватит ли ее, чтобы одолеть церковь, большие деньги и волю Москвы одновременно? Одно можно сказать точно – Никол Пашинян уверен в своей победе, иначе уголовного дела против Карапетяна мы бы не увидели", - заключил Андрей Петров.