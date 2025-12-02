Электропоезд к курортам Кавминвод будет ходить из аэропорта Минвод

Власти Ставрополья активно сотрудничают с руководством ОАО "Российские железные дороги", чтобы продлить маршрут электропоезда в города-курорты края с вокзала Минвод до Международного аэропорта Минеральные Воды имени Михаила Лермонтова.

В скором времени туристам, прибывающим на отдых в города-курорты Ставропольского края, добраться до них из воздушной гавани Минвод станет намного проще – краевые власти совместно с РЖД работают над продлением маршрута электрички с вокзала Минеральных Вод к городам-курортам Кавминвод до международного аэропорта, поведал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Это делается для того, чтобы наша электричка не с вокзала Минвод отправлялась, а именно с аэропорта. Проект стоит 1 млрд рублей. Мы с РЖД работаем над продлением ее маршрута до аэропорта"

- Владимир Владимиров

Продление маршрута популярного и у туристов, и у жителей края электропоезда позволит добираться до курортных городов края быстро и комфортно, добавил глава региона, передает портал "Это Кавказ".

Также регион в следующем 2026 году закупит 200 автобусов, работающих на экологически чистом топливе – они будут ходить на рейсовых маршрутах внутри курортной зоны Кавминвод, добавил Владимир Владимиров.

