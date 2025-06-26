Вестник Кавказа

"Электрические Сети Армении" лишат лицензии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский регулятор сообщил о потенциальной аннуляции действия лицензии компании "Электрические Сети Армении" (ЭСА) на распределение электрической энергии.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении опубликовала на официальном портале проект решения о прекращении лицензии оператора на распределение электрической энергии (мощности) для ЗАО "ЭСА". 

Основанием, согласно данным пресс-службы комиссии, для лишения права на осуществления деятельности стало значительное количество несоответствий официальному перечню требований КРОУ и закона Республики Армения "Об энергетике", что было обнаружено в ходе контроля надлежащего качества осуществления деятельности оператора.

Отмечается, что полномочия временного управляющего приостановлены не будут, так как на уровне инстанции КРОУ не может выносить подобные решения. 

Ранее на июльской пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о национализации "Элсетей", против чего вынес решение Стокгольмский арбитражный суд. Закрытое акционерное общество "ЭСА" на данный момент находится во владении группы компаний "Ташир".

Обсуждение проекта решения будет осуществлено во время заседания 13 ноября.

