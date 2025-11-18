Эльбрус может стать точкой притяжения китайских туристов – Госдума

Туристов, приезжающих в Россию из Китая, следует привлекать в КБР на Эльбрус, такое мнение выразил депутат Госдумы. Он подчеркнул, что в России достаточно интересных мест.

Гора Эльбрус могла бы стать местом притяжения туристов из КНР в России, считает депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии, замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Я сам представляю Кабардино-Балкарскую Республику. Там самая высокая вершина в Европе – гора Эльбрус. Надо завлекать (китайских туристов)"

– депутат

Шхагошев пояснил, что в республику и сейчас приезжают гости из Китай, однако с отменой виз турпоток может возрасти.

Он добавил, что в России имеется множество интересных локаций.

"У нас есть столько мест, которые мы, кстати говоря, познали за последние 5-6 лет"

– Шхагошев