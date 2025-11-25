Вестник Кавказа

Экстренная эвакуация прошла из-за ЧП в отеле на западе Турции

Несколько человек пострадали в результате пожара в ресторане в Турции. Из-за ЧП пришлось эвакуировать постояльцев отеля, который находится в том же здании.

На западе Турции экстренно эвакуировали свыше 150 человек из отеля, расположенного в районе Енибаглар в Эскишехире. Об этом пишет турецкая пресса.

По данным СМИ, причиной эвакуации стал пожар, начавшийся в ресторане, который находится в одном с отелем здании.

Возгорание случилось на кухне ресторана.

"Дым от пожара охватил и отель, и соседние здания. В качестве меры предосторожности из отеля были эвакуированы 152 гостя"

– газета Sabah

В результате ЧП пострадали несколько сотрудников отеля. Их отвезли в медучреждение.

