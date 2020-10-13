Экспозицию Нацгалереи Абхазии пополнят картины из частной коллекции

Более 40 картин пополнят экспозицию Национальной галереи Абхазии полотна из частной солистки Государственной филармонии республики Гулизы Авидзба, которая передала их по просьбе ушедшего из жизни своего брата Тимура.

Новая экспозиция из 40 полотен абхазских мастеров искусств, хранившихся в частной коллекции заслуженной артистки Абхазии, солистки Государственной филармонии республики Гулизы Авидзба, пополнила коллекцию Национальной галереи страны, пострадавшую в пожаре, сообщили в Минкульте Абхазии.

"После смерти родителей у нас с братом встал вопрос, что делать с картинами, их в доме было больше 60. Нет смысла держать столько картин в доме, ведь художники рисуют для того, чтобы люди это видели"

- Гулиза Авидзба

Авторы работ, пополнивших коллекцию галереи - ее родители, известные художники Хута Авидзба и Венера Гагулия, а также ее брат Тимур Авидзба, недавно ушедший из жизни, передает Sputnik Абхазия.

После пожара в здании Союза художников Гулиза и Тимур Авидзба решили отдать часть картин туда - Гулиза выполнила желание брата, ушедшего из жизни несколько месяцев назад.