Экспозицию Нацгалереи Абхазии пополнят картины из частной коллекции

Новая экспозиция из 40 полотен абхазских мастеров искусств, хранившихся в частной коллекции заслуженной артистки Абхазии, солистки Государственной филармонии республики Гулизы Авидзба, пополнила коллекцию Национальной галереи страны, пострадавшую в пожаре, сообщили в Минкульте Абхазии.
"После смерти родителей у нас с братом встал вопрос, что делать с картинами, их в доме было больше 60. Нет смысла держать столько картин в доме, ведь художники рисуют для того, чтобы люди это видели"
- Гулиза Авидзба
Авторы работ, пополнивших коллекцию галереи - ее родители, известные художники Хута Авидзба и Венера Гагулия, а также ее брат Тимур Авидзба, недавно ушедший из жизни, передает Sputnik Абхазия.
После пожара в здании Союза художников Гулиза и Тимур Авидзба решили отдать часть картин туда - Гулиза выполнила желание брата, ушедшего из жизни несколько месяцев назад.