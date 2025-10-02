Экспорт продукции АПК из России в Казахстан в 2024 году составил почти 8 млн т

Более 7,7 млн т продукции АПК было экспортировано из России в Казахстан в 2024 году. Об этом заявили в Федеральном центре развития экспорта продукции АПК РФ.

Россия поставила более 7,7 млн т продукции АПК в Казахстан в 2024 году. Данные предоставил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ. По информации учреждения Минсельхоза, стоимость товаров составила более $3 млрд.

Рост экспорта продукции аграрного сектора между странами вырос с 2018 года на 37% в натуральном выражении. В Федеральном центре отметили, что особенный интерес для исследования вызывают те позиции, поставки которых значительно увеличились.

"Помимо продукции, которая традиционно экспортируется в крупных объемах, мы будем обращать внимание и на те позиции, которые демонстрировали значительный прорыв"

- Минсельхоз РФ

Наиболее активный рост поставок отмечается в зерновом секторе. По данным Федерального центра, с 2018 по 2024 годы экспорт пшеницы из России в Казахстан увеличился в 39 раз. Также отмечается высокий уровень спроса на пшеничную и ржано-пшеничную муку.

"Также стоит отметить пшеничную или ржано-пшеничную муку: объем экспортной выручки вырос в 25 раз с почти $1 млн США до более $19 млн США"

- Минсельхоз РФ

Помимо этого, значительный рост экспорта товаров АПК из России в Казахстан отмечается и в других сегментах. Это масложировая, молочная, кондитерская, мясная продукция, а также масличные культуры.