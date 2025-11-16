Экспорт фруктов и овощей принес Азербайджану $700 млн с начала года

С января 2025 года суммарные объемы азербайджанских экспортированных фруктов и овощей превысили отметку в 660 тыс т и принесли стране $700 млн.

Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщает о стремительных темпах роста стоимости и объемов плодоовощного экспорта относительно цифр прошлого года на 30% и 28,1% соответственно. За прошедшие 10 месяцев Азербайджанская Республика экспортировала более 660 тыс т агропродукции, стоимостью в $700 млн.

Среди пищевой продукции наибольшую долю в экспорте заняли (цифры округлены):

помидоры – $160 млн – 146 тыс т;

лесной орех – $125 млн – 15 тыс т;

хурма – $67 млн – 92 тыс т;

яблоки – $57 млн – 82 тыс т;

картофель – $28 млн – 71 тыс т;

гранат – $21 млн – 21 тыс т.

Как, в свою очередь, сообщает Госкомстат Азербайджана, ключевым импортером фруктов и овощей из Азербайджана является Россия.

Основными странами для экспорта граната и дынь стали Россия, Грузия, Украина и Саудовская Аравия. В экспорте груш на первом месте также стоит Россия, далее – Казахстан, Катар и Беларусь. Впервые (согласно открытым данным Госкомстата, начиная с 2011 года) были осуществлены поставки сливы и терна в Гонконг, Монголию и Молдову.

Планируются поставки фундука, миндаля и иной агропродукции на рынок Китая, что подтверждает подписанный в октябре протокол обеспечения пищевой безопасности экспортируемой пищевой продукции.