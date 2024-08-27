Эксперимент по исламскому банкингу в России продлен до осени 2028 года

Президент РФ продлил на три года проводимый в стране эксперимент по исламскому банкингу. Ранее эксперимент должен был завершиться 1 сентября этого года.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 сентября 2028 года эксперимента по исламскому банкингу в РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Эксперимент стартовал 1 сентября 2023 года, изначально планировалось завершить его через два года - 1 сентября 2025 года, теперь эксперимент продлен еще на три года.

В настоящее время исламский банкинг есть в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В 2026 году планируется, что к эксперименту подключатся другие регионы СКФО.

Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным, предусматривается разработка стандартов исламского банкинга. Они будет будут подлежать государственной регистрации, но будут согласованы с Центробанком в части его компетенции. Стандарты могут включать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.

Также документ дополняет перечень операций и сделок, разрешенных участникам эксперимента. В перечень включаются:

взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов;

открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ РФ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению;

управление ценными бумагами.

Расширяются основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.

Закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу в России вступает в силу со дня его официального опубликования.