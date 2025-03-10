Вестник Кавказа

Экс-игрок сборной Грузии оценил шансы на проведение матча с Россией

Экс-игрок сборной Грузии оценил шансы на проведение матча с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Михаил Ашветия оценил перспективы проведения матча Россия – Грузия. В июне у сборной России запланированы две товарищеские игры.

Экс-футболист "Алании", "Локомотива", "Анжи" и грузинской национальной команды Михаил Ашветия дал прогноз на проведение матча между сборными России и Грузии.

Бывший нападающий выразил сожаление по поводу того, что сегодня политика, которая активно проникла в спорт, не даст возможности провести встречу команд, несмотря на желание.

Ашветия добавил, что, если сейчас организовать матч между двумя сборными, половина Грузии обозлится на его участников. Он сказал, что в мире творится сумасшествие.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований с конца февраля 2022 года. Сборная России проводит лишь товарищеские матчи.

Стоит добавить, что в июне текущего года команда Валерия Карпина проведет матчи против сборных Нигерии и Беларуси.

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