Египет построил второй лагерь для беженцев в Газе

На территории сектора Газа появится второй лагерь беженцев, построенный египетской стороной. Вскоре начнется возведение третье лагеря.
Египет завершил возведение второго лагеря для беженцев в Газе, информирует телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
В лагерях размещаются перемещенные лица, жители сектора Газа. Вскоре Египет начнет строить третий лагерь, его решено возвести в центре анклава, на севере провинции Дейр-эль-Балах.
Также египетская сторона в секторе Газа намерена открыть оборудованный полевой госпиталь, где будет оказываться помощь палестинцам.
Всего на территории анклава существует около десять лагерей беженцев, они периодически подвергаются атакам.