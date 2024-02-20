Вестник Кавказа

Египет построил второй лагерь для беженцев в Газе

Египет построил второй лагерь для беженцев в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
На территории сектора Газа появится второй лагерь беженцев, построенный египетской стороной. Вскоре начнется возведение третье лагеря.

Египет завершил возведение второго лагеря для беженцев в Газе, информирует телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

В лагерях размещаются перемещенные лица, жители сектора Газа. Вскоре Египет начнет строить третий лагерь, его решено возвести в центре анклава, на севере провинции Дейр-эль-Балах.

Также египетская сторона в секторе Газа намерена открыть оборудованный полевой госпиталь, где будет оказываться помощь палестинцам.

Всего на территории анклава существует около десять лагерей беженцев, они периодически подвергаются атакам.

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