Лидер европейской страны призвал Нетаньяху к миру в Газе

Макрон провел телефонные переговоры с Нетаньяху, в ходе которых призвал главу кабмина Израиля усилить работу по налаживанию доставки гуманитарной помощи в анклав

Французский лидер провел телефонную беседу с главой правительства Израиля. В ходе переговоров он призвал власти еврейского государства к скорейшему установлению мира на территории Газы. Кроме того, Макрон заявил о том, что ситуация на границе с Ливаном угрожает привести к новому ветку эскалации.

«Президент Франции в ходе состоявшегося телефонного разговора с премьер-министром Нетаньяху призвал положить конец боевым действиям в Газе, и в этой связи он выступил в поддержку плана США по урегулированию кризиса»

– пресс-служба президента Франции

По его словам, необходимо наладить бесперебойную доставку гуманитарных грузов в палестинский анклав.