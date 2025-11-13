Вестник Кавказа

Единая система платежей пока не будет вводиться в Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Финансовые власти Грузии считают преждевременным переход на единую систему платежей по терминалам, так как ситуация требует более тщательной разработки.

Переход на единую систему банковских платежей посредством терминалов нуждается в доработке, такое заявление сделала глава Национального банка Грузии Натия Турнава.

Ранее в парламент была направлена инициатива о введении верхней планки комиссии при оплате в терминалах.

"На данном этапе было сочтено, что вопрос требует большей проработки"

– Натия Турнава

Глава Нацбанка уточнила, что тема остается на повестке дня, однако нужно еще время для выработки механизма, обладающего более оптимальными характеристиками.

Турнава заверила, что об интересах банков власти тоже позаботятся.

