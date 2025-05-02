Дзюдоист из Азербайджана вновь стал чемпионом Европы среди ветеранов

Азербайджанский дзюдоист в 11-й раз стал лучшим на чемпионате Европы среди ветеранов. Фархад Раджабли также многократно становился чемпионом мира.

Азербайджанский дзюдоист Фархад Раджабли выиграл золотую медаль на чемпионате Европы среди ветеранов.

Спортивное мероприятие проходит в Риге, участие в чемпионате принимают 855 дзюдоистов из 37 стран.

65-летний Фархад Раджабли, выступавший в весовой категории 90 кг, стал лучшим европейским дзюдоистом среди ветеранов в 11-й раз.

Также Фархад Раджабли – 12-кратный чемпион мира.