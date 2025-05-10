Джейхун Байрамов созвонился с Мухаммадом Исхаком Даром

Баку организовал сегодня телефонные переговоры руководителя МИД АР Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара. В частности, министры поговорили о предстоящем в июле саммите ОЭС в Ханкенди.

Как рассказали сегодня в МИД Азербайджана, руководитель ведомства Джейхун Байрамов этим вечером позвонил пакистанскому коллеге Мухаммаду Исхаку Дару, чтобы обсудить двусторонние отношения Баку и Исламабада.

Одной из ключевых тем стала организация саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Пакистан, чей премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф в День независимости Азербайджана посетил Лачин, серьезно относится к усилиям Баку по включению освобожденных азербайджанских территорий в мировую повестку.

Байрамов и Дар отметили позитивную динамику взаимодействия между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе в формате взаимных визитов государственных деятелей.

Также министры иностранных дел обсудили региональную и международную повестку, затрагивающие интересы Азербайджана и Пакистана.