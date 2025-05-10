Джейхун Байрамов созвонился с Мухаммадом Исхаком Даром

Как рассказали сегодня в МИД Азербайджана, руководитель ведомства Джейхун Байрамов этим вечером позвонил пакистанскому коллеге Мухаммаду Исхаку Дару, чтобы обсудить двусторонние отношения Баку и Исламабада.
Одной из ключевых тем стала организация саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Пакистан, чей премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф в День независимости Азербайджана посетил Лачин, серьезно относится к усилиям Баку по включению освобожденных азербайджанских территорий в мировую повестку.
Байрамов и Дар отметили позитивную динамику взаимодействия между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе в формате взаимных визитов государственных деятелей.
Также министры иностранных дел обсудили региональную и международную повестку, затрагивающие интересы Азербайджана и Пакистана.