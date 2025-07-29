Двухнедельные поиски экипажа казахстанского вертолета не дали результата

В Казахстане 14 дней ищут экипаж разбившегося военного вертолета, спасатели и военные проверили 50% озера Сорбулак, но никого пока не нашли: поиски будут продолжаться, заверили в Минобороны страны.

Тщательная проверка 50% озера Сорбулак, где была найдена часть обломков военного вертолета EC-145, пропавшего с радаров 25 июля 2025 года, пока не дала результатов, рассказал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

"К сожалению, с момента пропажи прошло уже много дней. Сейчас практически 50% территории Сорбулака проверено. Все поисковые работы проводятся под руководством министерства обороны. Мы предоставили свои ресурсы, все необходимое задействовано. С рассвета до заката поиски продолжаются"

- Кеген Турсынбаев

Поисково-спасательные группы работают уже две недели - штаб спасателей и медиков был развернут буквально через несколько часов после обнаружения обломков воздушного судна, останки экипажа ищут 330 человек на 59 автомобилях, 23 лодки, а также 12 беспилотных летательных аппаратов. В поисках задействованы эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты, передает Sputnik Казахстан.

Поиски сворачивать не собираются: они будут продолжаться до тех пор, пока в ведомстве не установят судьбу экипажа, заверили в Минобороны страны.