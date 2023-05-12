Двухнедельные Дни грузинской диаспоры стартуют в столице России

Опубликовано: 4:34, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России начинаются масштабные и уникальные Дни грузинской диаспоры. Ни одна другая диаспора не устраивает аналогичных мероприятий.

В Москве в пятницу 12 мая стартуют масштабные мероприятия в рамках Дней грузинской диаспоры, сообщил президент Грузинской ФНКА.



По словам Давида Цецхладзе, программа рассчитана на целых две недели, до 26 мая - он охарактеризовал ее как беспрецедентную.

В рамках Дней грузинской диаспоры состоятся порядка 20 событий, включая выставки, фестивали, концерты и конференции, передает "Sputnik Грузия".

Одно из самых важных мероприятий - форум, на который соберется российская грузинская диаспора. На протяжении недели будет проводиться уникальная выставка. В экспозицию войдут копии грузинских фресок, созданных в период XII-XIII веков и позже утраченных. Она будет работать с 12 мая в Доме народов.

"Культурными мероприятиями мы стараемся внести позитивный вклад в повестку дня российско-грузинских отношений и показать своим детям, насколько мы сохраняем наши традиции, культуру, вносим вклад в дружбу народов"



— Давид Цецхладзе.

Глава автономии добавил, что Дни диаспоры всегда пользуются огромным успехом, их посещает множество россиян, а музыкальные выступления собирают аншлаги.