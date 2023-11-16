Двухлетний план оборонного сотрудничества оформили Ереван и Лондон

Армения и Великобритания провели оборонные консультации. По их итогам стороны подписали план взаимодействия на ближайшие два года.

Армения и Великобритания подписали план оборонного сотрудничества, рассчитанный на 2025 и 2026 годы. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 30 мая на сайте Минобороны Армении.

Свои подписи под документом поставили глава управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны РА Левон Айвазян и директор британского Минобороны Кристофер Ки, курирующий вопросы оборонной политики по России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Подписание плана состоялось в рамках армяно-британских оборонных консультаций, состоявшихся накануне. Участники встречи поговорили о региональной и международной безопасности, а также коснулись перспектив взаимодействия в оборонной сфере.

В ходе консультаций была выражена обоюдная готовность расширять сотрудничество по ряду направлений, представляющих интерес.