Два агента "Моссада" задержаны в Иране

Иранская полиция поймала двух агентов "Моссада". Задержание произошло в одной из провинций, которые находятся в центральной части страны.
В Иране задержали двух агентов израильской разведки "Моссад". Об этом пишут иранские средства массовой информации.
По данным агентства ISNA, задержание произошло в провинции Альборз, расположенной неподалеку от Тегерана.
"Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге"
– агентство ISNA
Ранее сообщалось, что в Иране задержали 16 человек за поддержку Израиля.