Два агента "Моссада" задержаны в Иране

Иранская полиция поймала двух агентов "Моссада". Задержание произошло в одной из провинций, которые находятся в центральной части страны.

В Иране задержали двух агентов израильской разведки "Моссад". Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства ISNA, задержание произошло в провинции Альборз, расположенной неподалеку от Тегерана.

"Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге"

– агентство ISNA

Ранее сообщалось, что в Иране задержали 16 человек за поддержку Израиля.