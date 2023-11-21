Дружба Азербайджана и Грузии имеет стратегическое значение – Кобахидзе

Ираклий Кобхидзе заявил, что прогресс Грузии на пути к ЕС важен для Азербайджана. Он подчеркнул, что дружба Баку и Тбилиси имеет стратегическое значение.

Руководитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что прогресс Грузии на пути евроинтеграции важен для Азербайджана.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев пожелал Грузии успехов на пути вступления в Евросоюз, отметив, что в азербайджано-грузинских отношениях ничего не поменяется. Кроме того, он отметил.

Кобахидзе назвал заявление Алиева интересным и важным.

«Очень хорошо, когда президент нашего дружественного государства Алиев смотрит на нашу евроинтеграцию под таким углом. Наш прогресс на пути евроинтеграции важен для Азербайджана, который является нашим другом, соседней страной»

- Ираклий Кобахидзе

Он заключил, что дружба Азербайджана и Грузии имеет стратегическое значение.