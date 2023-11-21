Ильхам Алиев заявил о полной защите энергобезопасности Грузии

Президент Азербайджана сообщил, что энергобезопасность Грузии полностью защищена. Баку и Тбилиси вместе стали более важными для Европы, чем были бы по отдельности.

Энергетическая безопасность Грузии полностью находится под защитой, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он отметил, что энергобезопасность защищена вне зависимости от того, что произойдет с двумя крупными игроками. По его словам, Грузия – это надежный источник поставок, взаимосвязанность и взаимная зависимость, переросшая в дружбу.

Алиев подчеркнул, что Грузия и Азербайджан за 30 лет независимости стали более важными для Европы, чем были бы по отдельности. Он напомнил, что сегодня Баку и Тбилиси интегрируются и реализуют общие и важные проекты для взаимной выгоды.