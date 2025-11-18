Древнюю крепость отреставрируют в Ахалцихе

Крепость Слеса, которая была создана в IX-X веках, отремонтируют в Грузии. Она находится в регионе Самцхе-Джавахети и обладает статусом памятника культурного наследия национального значения.

Средневековая крепость Слеса подвергнется реставрации в Грузии, такое сообщение распространило Нацагентство по охране культурного наследия Грузии.

Работы в крепости, которая расположена в селе Ацкури Ахалцихского района, будут подразумевать укрепление, реставрацию и консервацию стен крепости и ее башен. Специалисты также приведут в порядок ограду, бастион и опорные конструкции.

Стоит отметить, что Слеса была выстроена в IX–X веках. В 2006 году достопримечательность получила статус памятника культурного наследия национального значения.