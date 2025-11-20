Древние женские головные уборы нашли в Ингушетии

Археологи впервые во время раскопок в Ингушетии обнаружили традиционные головные уборы женщин курхарсы, ранее такая находка была сделана случайно, во время обвала башни.

Представители школы мастеров каменщиков и реставраторов "Наследие", проводя раскопки в горах Ингушетии в комплексе Гирети, нашли два древних женских головных убора – курхарса, подробности поведал гендиректор школы Рамзан Султыгов.

"Это первые курхарсы, найденные на территории современной России в ходе официальных археологических исследований. Подобные артефакты – подлинная археологическая редкость"

– Рамзан Султыгов

Он рассказал, что прежде в Ингушетии было сделано всего две-три таких находки, и то случайно: уборы обнаружили после обвала комплекса в районе Цори. Теперь их в два раза больше, причем новые находки находятся в удивительно хорошем состоянии.

Гендиректор уточнил, что за долгое время сохранились кусочки ткани и нитей, а также элементов крепления, такую сохранность можно назвать большой удачей.

Султыгов добавил, что ткань, из которой сделаны курхарсы, была домотканой, выполненной в сине-красных оттенках, традиционных для ингушских женских головных уборов, – они воплощают женственность и гармонию.

Теперь найденные головные уборы пройдут консервацию, после чего их отправят в лабораторию для датировки и дальнейшего анализа.