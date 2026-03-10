Доступ детей к социальным сетям хотят ограничить в Армении

Власти Армении рассматривают возможность ограничения доступа детей младше 16 лет к социальным сетям. Данный вопрос обсуждают представители трех министерств республики.

В Армении могут ограничить доступ детей младше 16 лет к социальным сетям. Об этом сообщил в ходе брифинга 3 апреля глава Департамента общего образования Минобразования Армении Тамара Саргсян.

Он отметил, что в настоящее время ведомство обсуждает данный вопрос с коллегами из министерства высокотехнологичной промышленности и Минтруда.

Саргсян назвала цифровую защиту детей приоритетом. По ее словам, государству следует государство должно быть уверено в наличии достаточных инструментов и нормативных актов для защиты детей в цифровой среде.

Представитель Минобразованя также обратила внимание на то, что сейчас проводится исследование для выявления всех основных возможностей, рисков и проблем, передает News.am.

"Только получив полную картину, можно будет понять, какие настройки необходимы, как их можно точно и целенаправленно применять. Соответственно, мы поймем, какие веб-сайты будут заблокированы"

– Тамара Саргсян

Вам может быть интересно

