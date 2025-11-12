Вестник Кавказа

Дорога между Дагестаном и Ставропольем стала лучше

Дорога между Дагестаном и Ставропольем стала лучше
© Фото: соцсети Минтранса Дагестана
В Ногайском районе Дагестана ввели в строй ранее закрытый на ремонт участок автодороги, связывающей республику со Ставропольским краем. Обновленная трасса стала комфортной и безопасной для водителей.

Автомобилистам, добирающимся от границы Ставропольского края в Ногайский район Дагестана, сделать это стало намного удобнее – накануне дагестанские дорожные строители сдали в эксплуатацию полностью отремонтированный здесь участок дороги, сообщили в Минтрансе региона.

"В Ногайском районе успешно завершен ремонт автомобильной дороги Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края, проведенный рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни""

- пресс-служба Минтранса Дагестана

Обновленная дорога проходит через все населенные пункты муниципалитета и соединяет их с райцентром Терекли-Мектеб и федеральной трассой Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, а также обеспечивает транспортную связь Дагестана со Ставропольским краем, передает "Это Кавказ".

Теперь на трассе уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтирована система водоотведения, восстановлены и усилены обочины и установлены новые перильные ограждения, дорожные знаки и транспортные "карманы".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
680 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.