Дорога между Дагестаном и Ставропольем стала лучше

В Ногайском районе Дагестана ввели в строй ранее закрытый на ремонт участок автодороги, связывающей республику со Ставропольским краем. Обновленная трасса стала комфортной и безопасной для водителей.

Автомобилистам, добирающимся от границы Ставропольского края в Ногайский район Дагестана, сделать это стало намного удобнее – накануне дагестанские дорожные строители сдали в эксплуатацию полностью отремонтированный здесь участок дороги, сообщили в Минтрансе региона.

"В Ногайском районе успешно завершен ремонт автомобильной дороги Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края, проведенный рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни""

- пресс-служба Минтранса Дагестана

Обновленная дорога проходит через все населенные пункты муниципалитета и соединяет их с райцентром Терекли-Мектеб и федеральной трассой Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, а также обеспечивает транспортную связь Дагестана со Ставропольским краем, передает "Это Кавказ".

Теперь на трассе уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтирована система водоотведения, восстановлены и усилены обочины и установлены новые перильные ограждения, дорожные знаки и транспортные "карманы".