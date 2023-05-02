Доллар и юань "просели" на открытии торгов Мосбиржи

Сегодня утром на старте торгов на Московской валютной бирже доллар потерял в цене 10 копеек и торгуется за 80,15 рубля, "просела" и китайская национальная валюта.
Сегодня утром на старте торгов на Московской бирже курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 10 копеек и составил 80,15 рубля.
По евро сделок в начале торгов не было, передает ТАСС.
Подешевел, хоть и ненамного, китайский юань – национальная валюта Поднебесной потеряла 0,3 копейки и сейчас продается за 11,58 рубля.