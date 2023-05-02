Доллар и юань "просели" на открытии торгов Мосбиржи

Опубликовано: 7:56, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром на старте торгов на Московской валютной бирже доллар потерял в цене 10 копеек и торгуется за 80,15 рубля, "просела" и китайская национальная валюта.

Сегодня утром на старте торгов на Московской бирже курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 10 копеек и составил 80,15 рубля.

По евро сделок в начале торгов не было, передает ТАСС.

Подешевел, хоть и ненамного, китайский юань – национальная валюта Поднебесной потеряла 0,3 копейки и сейчас продается за 11,58 рубля.