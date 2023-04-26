Торги на Мосбирже начались с роста рубля

Опубликовано: 7:28, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду утром Мосбиржа открылась небольшим укреплением рубля относительно доллара и евро. Юань вырос на одну копейку.

Московская биржа 26 апреля открыла торги укреплением рубля.

Курс доллара на старте торгов опустился на 15,5 копеек по отношению к курсу, с которым торги закрылись накануне, и составил 81,46 рубля.

Курс евро к рублю также стал ниже - минус 14,5 копеек, сейчас он торгуется по 89,36 рубля.

Немного поднялся курс китайского юаня относительно рубля - плюс 1,3 копейки, он дорос до 11,77 рубля.