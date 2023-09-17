"Дни Белых журавлей" снова пройдут в Дагестане

Ставший традиционным международный фестиваль "Дни Белых журавлей" состоится в Дагестане в сентябре. Мероприятия состоятся в разных городах республики.

Дагестан проведет международный фестиваль "Дни Белых журавлей" – он станет уже 39-м, рассказали в пресс-службе главы республики.

По словам главы Минкультуры региона Заремы Бутаевой, событие традиционно пройдет с 6 по 10 сентября. Она подчеркнула, что фестиваль органично вливается в концепцию Дня языков народов России, который был учрежден в 2025 году президентом Владимиром Путиным в день рождения Расула Гамзатова.

В программу фестиваля войдут самые разнообразные мероприятия, такие как круглые столы, поэтические вечера, памятные и творческие мероприятия. Их примет столица Дагестана Махачкала, а также Гуниб, Хунзах и Дербент.

Все участники фестиваля получат поэтический сборник детских стихов по итогам конкурса "Защитникам Отечества посвящается", в данный момент его готовят к выходу в свет.

"Мероприятие соберет более 20 литературных деятелей, писателей, поэтов, литературоведов, руководителей и представителей региональных союзов писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донбасса, Башкирии, Татарстана, Чувашии, регионов СКФО и участников из Палестины и Азербайджана"

– пресс-служба